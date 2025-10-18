Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkışa geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği, son haftalardaki başarılı performansını sürdürdü.



Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden başkent temsilcisi, sonrasında 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Kırmızı-siyahlılar, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini 6. haftada İkas Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla elde etti.



Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 7. haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1, 8. haftada ise Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.



Ligin 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran başkent temsilcisi, son 4 haftada aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesinde 8 puan yazdırmayı başardı.



- Mehmet Kaya başkanlığındaki ilk maçta galibiyet



Gençlerbirliği Kulübünde Beşiktaş maçı öncesi başkan değişikliği yaşanmıştı.



Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa seçilen Mehmet Kaya, böylece ilk maçında galibiyetle tanıştı.



