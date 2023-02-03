Gençlerbirliği'ne Nijeryalı orta saha

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan tecrübeli oyuncu; Odd Grenland, Kwara United, Brann, WH Zall, Odds BK takımlarının yanı sıra Türkiye liglerinde Dyorex Boluspor ve Hangikredi Ümraniyespor formasını giydi." ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan tecrübeli oyuncu; Odd Grenland, Kwara United, Brann, WH Zall, Odds BK takımlarının yanı sıra Türkiye liglerinde Dyorex Boluspor ve Hangikredi Ümraniyespor formasını giydi." ifadeleri kullanıldı.
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