Gençlerbirliği'nden öğrencilere ücretsiz bilet

Gençlerbirliği Kulübü, sezonun geri kalanında iç saha maçlarının öğrenciler tarafından ücretsiz şekilde izlenebileceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nden öğrencilere ücretsiz bilet
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07 Nisan 2022 16:09
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iç saha maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Daha önce sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarların Gençlerbirliği maçlarını ücretsiz olarak izleyebilmesi için çalışma yapan başkent ekibi, son olarak Ankara'daki öğrencilere de iç sahada oynadığı maçları ücretsiz olarak izletecek." denildi.

Ankaralı öğrenciler, cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçına davet edildi.

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