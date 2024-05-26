Gençlerbirliği'nde altyapı seçmeleri başlıyor

Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmelerinin ilk etabı, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türk futboluna önemli oyuncular kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni yıldızları yetiştirmek için seçme yapacak.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2012-2015 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 26-29 Mayıs tarihlerinde alınacak.
2008-2011 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak ikinci etap seçmelerinin tarihleri ise daha sonra duyurulacak.
Türk futboluna önemli oyuncular kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni yıldızları yetiştirmek için seçme yapacak.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2012-2015 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 26-29 Mayıs tarihlerinde alınacak.
2008-2011 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak ikinci etap seçmelerinin tarihleri ise daha sonra duyurulacak.
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