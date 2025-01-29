Gençlerbirliği, Mete Kaan Demir'le yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon başında ikas Eyüpspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mete Kaan Demir'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Gençlerbirliği, Mete Kaan Demir'le yollarını ayırdı
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29 Ocak 2025 14:16
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon başında ikas Eyüpspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mete Kaan Demir'le yollarını ayırdığını açıkladı.  Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-2025 sezonu başında ikas Eyüpspor'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Mete Kaan Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 2022-2023 sezonunda da kadromuzda kiralık olarak yer alan ve gösterdiği performansla camiamızın ve sporseverlerin takdirini toplayan Mete Kaan Demir'e, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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