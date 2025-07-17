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Gençlerbirliği, Joca'ya veda etti

Trendyol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, Joca Fernandes ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 17 Temmuz 2025 01:02
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, Joca'ya veda etti
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Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Joca Fernandes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Joca Fernandes arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Joca Fernandes'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Portekizli oyuncu, geçtiğimiz sezon WH Three Towns ekibinde Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu.

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