Gençlerbirliği, Emre Zahid Sağlam ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, genç oyuncu Emre Zahid Sağlam ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, Emre Zahid Sağlam ile sözleşme imzaladı
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12 Eylül 2024 22:36
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Emre Zahid Sağlam ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Emre Zahid Sağlam ile 3+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Emre Zahid Sağlam'a hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." denildi.

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