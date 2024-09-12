Gençlerbirliği, Emre Zahid Sağlam ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Emre Zahid Sağlam ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Emre Zahid Sağlam ile 3+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Emre Zahid Sağlam'a hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." denildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Emre Zahid Sağlam ile 3+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Emre Zahid Sağlam'a hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." denildi.
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