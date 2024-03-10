Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Altay ile karşılaştı.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Melih Bostan, 45+2. dakikada Ensar Kemaloğlu, 53 ve 59. dakikalarda Buğra Çağıran kaydetti.



Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri ligde 6 maç sonra kazandı. Altay ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Cüneyt Biçer'in öğrencileri son iki maçta da gol sevinci yaşayamadı.



Gençlerbirliği bu sonuçla 37 puana yükseldi. Altay ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Altay, Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor'u ağırlayacak.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Ferhat Çalar



Altay: Mustafa Çalışkan, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Enes Öğrüce (Dk. 72 Emre Tangeldi), Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Onur Efe), Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz (Dk. 43 Deniz Kadah), Enes Yetkin (Dk. 60 Erdem Özcan), Nurettin Küçükdeniz (Dk. 60 Arda Gezer)



Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Amilton (Dk. 69 Halit Yılmaz), Nzaba, Arda Temur, Alperen Babacan, Oğuzhan Berber, Siliki (Dk. 61 Akabueze), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 61 Jimmy Durmaz), Ensar Kemaloğlu (Dk. 69 Musa Çağıran), Melih Bostan, Laura (Dk. 77 Özgür Baran Aksaka)



Goller: Dk. 19 Melih Bostan, Dk. 45+2 Ensar Kemaloğlu (Penaltıdan), Dk. 53 ve 59 Rahman Buğra Çağıran (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 27 Ceyhun Gülselam, Dk. 43 Enes Öğrüce, Dk. 52 Nurettin Küçükdeniz, Dk. 77 Onur Efe (Altay)





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