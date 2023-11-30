Gençler Kılıç Dünya Kupası, Antalya'da düzenlenecek

Eskrimde, Gençler Kılıç Dünya Kupası, cuma günü Antalya'da başlayacak.



Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 27 ülkeden 296 sporcu katılacak.



Türkiye'yi kupada kadınlarda Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Damla Demirkol, Deniz Duvan, Irmak Duvan, Ela Suzan Ergezer, Akya Göllü, İrem Güner, Nil Güngör, Neris Ada Kabadere, Tuğçe Rana Kaya, Zehra Kerem, Beren Yağmur Koçkaya, Ebrar Nisa Kutlu, Zeliha Portakal, Ayşe Didem Yemiş ve Nehir Yıldırım temsil edecek.



Kupada erkeklerde de milli takım formasıyla Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Eren Aslan, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Candeniz Berrak, İsmail Tuna Biçicioğlu, Kerem Çağlayan, Acar Dankaz, Enes Talha Kalender, Poyraz Kümük, Adem Doruk Küpeli, Uras Macit, Arda Mutlu, Alkım Öztürk, Arda Takka, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Mehmet Emir Uğurlu ve Furkan Yaman mücadele verecek.



Dünya Kupası'nın ilk gününde genç kadınlar kılıç, ikinci gününde genç erkekler kılıç, son gün takım müsabakaları yapılacak.





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