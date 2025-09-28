Genç Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Genç Erkek Boks Milli Takımı antrenörü İshak Tiryaki, Çekya'da düzenlenecek olan 'Avrupa U19 Boks Şampiyonası'na hazırlık süreçlerine ilişkin,dedi.Avrupa U19 Boks Şampiyonası 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenecek. Türkiye, şampiyonaya Erkek ve Kadın milli takımları düzeyinde katılım gösterecek. Bu kapsamda 4 aydır kampta olan Genç Erkek Boks Milli Takımı şampiyona hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladı. Yüksek tempoda hazırlık süreci geçiren Ay-yıldızlılarda; Milli takım başantrenörü İshak Tiryaki, takım kaptanı Mustafa Ömer Şahin ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Toprak Salman 4 aylık kamp sürecini ve şampiyona hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, Milli akımın mental ve fiziksel olarak şampiyonaya hazır hissettiklerini ifade ederek,diye konuştu.Genç milli takım kaptanı Mustafa Ömer Şahin, uzun soluklu geçen kamp sürecinde takım eksikliklerin kapatıldığını ifade ederek,ifadelerinde bulundu.2023 Avrupa Şampiyonu ve 2025 Dünya 3'üncüsü olan Toprak Salman ise takım olarak şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek,diye konuştu.