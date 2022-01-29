'Gedson, iki gündür İstanbul'da!'

Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'in Portekiz basını İstanbul'da olduğunu iddia etti. A Bola'nın haberine göre iki gündür İstanbul'da olan yıldız oyuncu bu transferin sonuca ulaşmaması üzerine geri dönebilir.



Portekiz'e geri dönebilir

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes A Bola'nın haberine göre Galatasaray ile anlaşmak üzere İstanbul'a geldi. Ancak transferin bir türlü bitirilememesi sebebiyle Gedson'un tekrar Benfica için Portekiz'e geri dönebileceği söylendi. Benfica'nın 1.5 milyon Euro karşılığında 1.5 yıllık kiralamayı kabul ettiği ancak Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamaya kesinlikle karşı olduğu da belirtildi.



Galatasaray paylaşımını sildi

Gedson Fernandes dün sosyal medya hesabından Galatasaray idman tişörtüyle çalışan ve yorgun düştüğü bir kareyi yayınlarken taraftarlardan gelen yoğun mesajlar üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.





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