Galatasaray'ın sezon başında Stoke City'den kiraladığı Peter Etebo, ara transfer döneminin ardından kendine geldi...



Habertürk'ün haberine göre; ligin ilk yarısında görev aldığı birçok maçta sınıfı geçemeyen Nijeryalı orta saha, ilk 11'deki yerinden de uzaklaşmıştı.



Ancak devre arasında kadroya katılan oyuncuların sergiledikleri performansla takımın da çehresi değişince Etebo da şahlandı. Özellikle Benfica'dan transferin son günü kadroya katılan Gedson Fernandes'in gelir gelmez etkili oynaması, Etebo'yu rahatlattı.



Kötü zemin koşulları nedeniyle Kasımpaşa maçına kısa bir süre kala Taylan'dan formayı kapan 26 yaşındaki futbolcu, Alanya deplasmanında da mücadelesiyle takdir topladı. Gedson'un orta alanda kendisini rahatlatmasıyla birlikte Etebo'nun artan grafiği Terim'i de mutlu etti. Deneyimli çalıştırıcının BB Erzurum maçında da Nijeryalı'yı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.



OPSİYONU 7.5 MİLYON EURO



Kiralama bedeli olarak İngiliz ekibine 675 bin Euro ödeyen Cengiz yönetimi, sözleşmeye 7.5 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonu koydurmuştu. Etebo'ya ise yıllık 1.2 milyon Euro maaş veren Sarı-Kırmızılılar'da Nijeryalı oyuncunun sezon sonuna kadar bu grafiği sürdürmesi halinde Ada ekibiyle pazarlıklara başlayabileceği kaydedildi.



