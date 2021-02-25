Gedson Fernandes'i durduramadılar

Galatasaray'ın Portekizli ismi Gedson Fernandes, performansıyla dikkat çekti.

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Gedson Fernandes'i durduramadılar
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25 Şubat 2021 10:12
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Galatasaray'ın 22 yaşındaki Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, dünkü idmanın yıldızıydı.

Genç futbolcu, dayanıklılığa yönelik gerçekleşen çift kale maçta, tüm müdahalelere rağmen kolay kolay top kaptırmadı, adrese teslim pasları ve temposuyla alkış aldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de Gedson'u performansı nedeniyle tebrik etti.



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