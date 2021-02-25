Gedson Fernandes'i durduramadılar

Galatasaray'ın 22 yaşındaki Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, dünkü idmanın yıldızıydı.
Genç futbolcu, dayanıklılığa yönelik gerçekleşen çift kale maçta, tüm müdahalelere rağmen kolay kolay top kaptırmadı, adrese teslim pasları ve temposuyla alkış aldı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de Gedson'u performansı nedeniyle tebrik etti.
Genç futbolcu, dayanıklılığa yönelik gerçekleşen çift kale maçta, tüm müdahalelere rağmen kolay kolay top kaptırmadı, adrese teslim pasları ve temposuyla alkış aldı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de Gedson'u performansı nedeniyle tebrik etti.