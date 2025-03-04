Gedson Fernandes'e Avrupa kancası!

Beşiktaş - Kayserispor maçında birçok scout tarafından izlenen Gedson Fernandes, sezon sonunda tekliflerin odağında olabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'e Avrupa kancası!
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04 Mart 2025 09:24

Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Gedson Fernandes gözlem altında.

Kayserispor maçında birçok Avrupa kulübünün scout ekipleri tarafından takip edilen Portekizli yıldız büyük beğeni toplarken sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuya teklifler gelmesi bekleniyor. 

Öte yandan, Portekiz Milli Takım yetkilileri Gedson'un performansını yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 38 maçta forma giyen Gedson, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 
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