Gedson Fernandes: 'Çok çılgın bir gece oldu'

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.
Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Çok çılgın bir gece oldu. gerçekten çok mutluyuz. Önemli bir derbi kazandık. Daha önce de söyledim." dedi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Taraftarımız bize güvensin. Bu galibiyetin tadını çıkarıp gelecek hafta oynayacağımız lig maçına odaklanacağız. Çok iyi bir hocamız var. Önemli olan odaklanmamız. Sezona odaklanıp iyi maçlar ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Çok çılgın bir gece oldu. gerçekten çok mutluyuz. Önemli bir derbi kazandık. Daha önce de söyledim." dedi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Taraftarımız bize güvensin. Bu galibiyetin tadını çıkarıp gelecek hafta oynayacağımız lig maçına odaklanacağız. Çok iyi bir hocamız var. Önemli olan odaklanmamız. Sezona odaklanıp iyi maçlar ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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