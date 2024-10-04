Gedson: "Beşiktaş olmaya ihtiyacımız var"

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Eintracht Frankfurt karşılaşması sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson: 'Beşiktaş olmaya ihtiyacımız var'
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04 Ekim 2024 02:46
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybedilen maç sonrası bir paylaşım yaptı.

Portekizli futbolcu, paylaşımında, "Bugün istediğimiz sonucu alamadık ancak çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda hep beraber olmaya, birlik olmaya, Beşiktaş olmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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