Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu başladı

Gaziantep'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 1115 profesyonel atletin ve 25 bin sivil vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.



Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'na, start verildi. Etkinlik, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kahramanın anısını ve binlerce gazinin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendi. Maratona 24 farklı ülkeden 142 yabancı sporcu ile 53 farklı şehirden 973 Türk sporcu katıldı. 10 kilometrelik parkurda 728, 21 kilometrelik parkurda ise 387 sporcu mücadele etti. Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer aldı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü de katıldı.



Fatma Şahin, Gaziantep'i her alanda geliştirmenin yanında spor şehri yapmak için de büyük atılımlar yaptıklarını söyledi.



Sporcuların 6 bin 317 şehit ve binlerce gazinin hatırasını yaşatmak için mücadele ettiklerini dile getiren Şahin, "Bugün 6 bin 317 şehidimiz ve binlerce gazimiz için koşuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koşuyoruz. Bugün Gazi Meclisimiz için koşuyoruz. Dünyada barışı tesis etmek için bir mesaj veriyoruz. 100 yıl önce ecdat zerdali çekirdeği ile açlığa direndi, vazgeçmedi. Toprağı için, ay yıldızlı bayrağı için mücadele etti. Şahinbey'in torunları koşmaya hazır. Her bir sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, ise 6'ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'na katılmaktan mutlu olduğunu ve her yıl Gazi maratonunu federasyon olarak desteklediklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin işaretiyle koşu başladı.