Gaziantep'te 6. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali gerçekleştirildi.Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, törendeki konuşmasında kentin köklü tarihine ve kültürel zenginliğine değinerek,dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Rumkale'nin önemine değinerek,diye konuştu.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Hakan Arslan ise federasyon olarak Rumkale'de yapılacak su sporları etkinliklerine bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.Festival kapsamında dragon bot, açık su yüzme ve su topu müsabakaları gerçekleştirildi. Flyboard ve jetski gösterilerinin yapıldığı festivalde, profesyonel sporcu Kıvanç Gür, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Rumkale'den Fırat Nehri'ne atladı.Programa AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Metin Bedir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.Yarışmalarda derece alanlara madalyalarının verilmesiyle festival sona erdi.