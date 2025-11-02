Gaziantep FK, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
1-052'
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
0-055'
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
1-052'
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-156'
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
1-012'
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-012'
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-042'
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
0-011'
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-012'
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-381'
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
1-039'
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
0-142'
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Gaziantep FK, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaAlanyaspor'a konuk olacak.

calendar 02 Kasım 2025 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, 17 puan topladı.


Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü.

 - Üç oyuncu eksik

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, ligde son oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abena ve sarı kart cezalısı Rodrigues, bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Burak Yılmaz, bu futbolcuların yerine alternatif oyunculara yönelecek.

- Dört oyuncu kart ceza sınırında

Güneydoğu temsilcisinde Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, Alanyaspor karşısında oynayıp kart görmeleri durumunda 12. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında görev alamayacak.

- Alanyaspor ile 13. randevu

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Alanyaspor ile 13. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce yapılan 12 maçın 8'ini Alanya temsilcisi, 3'ünü Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor, evindeki ilk mücadeleyi 3-0, deplasmandaki ikinci karşılaşmayı ise 1-0 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
