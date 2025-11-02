Gaziantep FK, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, 17 puan topladı.Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü.Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, ligde son oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abena ve sarı kart cezalısı Rodrigues, bu maçta forma giyemeyecek.Teknik direktör Burak Yılmaz, bu futbolcuların yerine alternatif oyunculara yönelecek.Güneydoğu temsilcisinde Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu oyuncular, Alanyaspor karşısında oynayıp kart görmeleri durumunda 12. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında görev alamayacak.Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Alanyaspor ile 13. kez karşı karşıya gelecek.Daha önce yapılan 12 maçın 8'ini Alanya temsilcisi, 3'ünü Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor, evindeki ilk mücadeleyi 3-0, deplasmandaki ikinci karşılaşmayı ise 1-0 kazanmıştı.