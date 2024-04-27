Gaziantep FK ligde kalmak için sahada

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK ligde kalmak için sahada
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27 Nisan 2024 14:38
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar (yarın) deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

 

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