Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kacper Kozlowski ve 66. dakikada Alexandru Maxim attı.



Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK, bu sonuçla evinde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.



Antalyaspor'da Erdal Rakip, 86. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 21 puana yükseldi. Antalyaspor da 21 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Maxim'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin çıkardığı meşin yuvarlağa, Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



16. dakikada Bünyamin Balcı'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak auta gitti.



32. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.



34. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Okereke'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak Sorescu'nun önünde kaldı. Sorescu'nun yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



42. dakikada Mustafa Eskihellaç orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bulunan Okereke ile buluşturdu. Okereke'nin savunmayı çalımlayarak gönderdiği pasa ayağının içiyle tek vuruş yapan Kozlowski, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Soner Dikmen'in pasıyla buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



66. dakikada Kozlowski'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Maxim'in yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu: 2-0



90+3 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Gaziantep Büyükşehir



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak



Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 66 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 76 Lungoyi), Maxim (Dk. 88 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 87 Kenan Kodro)



Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 83 Taha Osman Özmert), Kaluzinski, Petrusenko (Dk. 45 Erdal Rakıp), Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo (Dk. 45 Segovia), Gaich (Dk. 66 Townsend)



Gol: Dk.42 Kozlowski, Dk. 66 Maxim (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 23 Petrusenko, Dk. 90 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor), Dk. 58 Sorescu (Gaziantep FK)



Kırmızı kart: Dk. 86 Erdal Ragıp (Onvo Antalyaspor)



