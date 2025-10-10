Gaziantep FK'den bilet fiyatı kararı!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, ligde geride kalan 8 haftada gösterdikleri performanstan gurur duyduklarını ve bundan sonraki süreçte taraftara büyük görevler düştüğünü belirtti.Yılmaz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında gösterilen performans ve alınan haklı galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.Liglere verilen ara öncesi oynayacakları Karagümrük maçının öneminin farkında olduklarını aktaran Yılmaz,değerlendirmesinde bulundu.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi seferberlik ilan ettiklerine dikkati çeken Memik Yılmaz, şunları kaydetti:Gaziantep'teki her bir bireyin kırmızı-siyahlı renklere sahip çıkması gerektiğini dile getiren Yılmaz, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir şehre sahip olduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber olmak üzere şehrin tüm protokol üyelerinin kendilerine güç verdiklerini bildirdi.Takıma sahip çıkılmasının sadece belirli isimler üzerinden olmaması gerektiğini anlatan Yılmaz, şunları belirtti: