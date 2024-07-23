Gaziantep FK'de gündem Cicaldau

Gaziantep FK, Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayan Alexandru Cicaldau için bir kez daha harekete geçti.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de gündem Cicaldau
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23 Temmuz 2024 09:41
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 09:46
Galatasaray'ın Avusturya'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosunda Alexandru Cicaldau yer almadı.

GAZİANTEP HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep FK, bu gelişme sonrası teknik direktör Selçuk İnan'ın istediği Rumen futbolcu için bir kez daha harekete geçti. Kulübün, Cicaldau için kısa süre içerisinde Galatasaray ile görüşme yapması bekleniyor.

Geçen sezonu da Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Cicaldau'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Cicaldau'yu 2021 yazında 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında 41 maçta süre bulan Cicaldau, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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