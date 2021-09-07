Gaziantep FK'da Alin Tosca'nın üstü çizildi

Gaziantep FK'da iyi bir kamp dönemi geçirmeyen ve fazla kilolarıyla ve eski kıvraklığını kaybeden bir görüntü içerisinde olan Alin Tosca formaya hasret kalabilir.



BULUT'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ



Gaziantep Güneş gazetesi spor müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Eski performansından uzak bir görüntüde olan ve son oynanan Yeni Malatyaspor maçında da yaptığı basit hata ile tepki toplayan Alin Tosca teknik direktör Erol Bulut'unda gözünden düştü. 4-4-2 sistemine dönen ve 2 stoper seçiminde Alin Tosca'yı gözden çıkartan Erol Bulut'un yeni stoperin gelmesi durumunda ise formayı unutacak bir pozisyonda yer alacak. Yeni stoperin gelmesi durumunda yedek kulübesine abone olma olasılığı yüksek olan Alin Tosca'nın da yaşadığı durumun farkında olduğu ve bu anlamda idmanlarda moralininde bozuk olduğu gözlendi.



İLK MAÇTA KESİK YEMİŞTİ



Teknik direktör Erol Bulut kamp performansını beğenmediği ve kilo fazlasının yanı sıra bir çok fiziksel özelliğinide kaybeden Alin Tosca'yı sezonun ilk maçında kulübeye çekerek bir nevi uyarı vermişti. 5'li sistemde stoper sıkıntısı çektiği için Beşiktaş ve Malatya maçlarında mecburiyetten oynattığı Alin Tosca'nın yeni sistemde forma şansı bulması zor göründüğü de ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.



