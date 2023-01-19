Gaziantep, çılgın maç sonunda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı penaltılar sonucunda Gaziantep FK kazandı.



Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç ile öne geçti. Konyaspor'da Guilherme, 120+2. dakikada penaltı kaçırdı. Guilherme'nin penaltını Günay çıkardı. Konyaspor, 120+4. dakikada Mame Diouf ile eşitliği sağladı.



Penaltı atışlarında 7'de 7 yapan Gaziantep FK'ye karşı Konyaspor'da Uğurcan penaltı atışından faydalanamadı.



Konyaspor'da İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı. Konyaspor'un bu sezonki Türkiye Kupası macerası sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



39. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Maxim, meşin yuvarlığı kale dibindeki Figueiredo'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

45+1. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içerisinde sol çaprazdan Guilherme'nin pasıyla buluşan Ikpeazu'nun dönerek çektiği şutta top kalenin sağından dışarı gitti.

60. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Jevtovic'in kafa şutu sonrası kaleci Erhan Erentürk, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

108. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Orta sahadan gelişen atakta Markovic'in ara pasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'ün sağından ağlara gitti: 1-0.

120+2. dakikada Konyaspor penaltı kaçırdı. Hakem Yiğit Aslan ceza sahasında Sagal'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Guilherme'nin kullandığı penaltıyı kaleci Günay Güvenç kurtardı.

120+4. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'dan seken topu arka direkte Diouf kafayla ağlara gönderdi: 1-1.



Stat: Kalyon

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Bozbey, Selahattin Altay

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 76 Merkel), Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Ömürcan Artan (Dk. 110 Mirza Cihan), Maxim, Markovic (Dk. 115 Sagal), Figueiredo

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Muric (Dk. 73 Pavicic), Guilherme, Soner Dikmen, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 105 Uğurcan Yazğılı), Endri Çekiçi (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Ikpeazu (Dk. 73 Diouf), Michalak (Dk. 63 Amilton), Paz (Dk. 63 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 108 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 120+4 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Maxim, Dk. 45 Toşça, Dk. 116 Günay Güvenç (Gaziantep FK)





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