Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu Kovid-19'a yakalandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da görev yapan bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu ve teknik heyetinin dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, "Testler sonuçlanmış ve bir oyucumuzun testleri pozitif çıktı. Oyuncumuz, Beşiktaş karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



