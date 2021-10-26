Gazi Lisesi, Kadınlar Futbol 2. Ligi'ne şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

"Bu yıl burada şampiyon olacağız"

Kadınlar Futbol 2. Ligi'nde mücadele eden, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.2015-2016 sezonunda kurulan Gazi Lisesi Spor, geçen yıl Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in isteği üzerine belediye bünyesine geçti.Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde liglere verilen arada çalışmalarını Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda teknik direktör Nevzat Ercanlı idaresinde her gün tek idmanla sürdüren ekibin, yeni sezon öncesi tek hedefi şampiyonluk.Liglere verilen arada futbolu çok özlediklerini belirten Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Karadağ, AA muhabirine,dedi.Karadağ, liglerin ne zaman başlayacağına dair Türkiye Futbol Federasyonundan henüz açıklama gelmediğini ancak yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek,diye konuştu.Teknik direktör Nevzat Ercanlı da çok iyi bir ekibe sahip olduklarını, yönetim ve oyuncularla şampiyonluğa kilitlendiklerini söyledi.Yeni sezonda çok iddialı olduklarını ve hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Ercanlı, Başkan Bilgin ve Sivas Belediyespor Başkanı Hakan Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.Ercanlı, liglere verilen arada çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatarak,ifadelerini kullandı.Kulüpte uzun süredir forma giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Figen Naçar ise şunları kaydetti: