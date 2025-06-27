27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
21:45
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
21:45
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
21:45
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
21:45
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
16:30
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
19:00
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Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
18:30
27 Haziran
TPS-JaePS
19:00
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
21:45
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
21:45
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20:00
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
20:00
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Gazi Koşusu, 99. kez gerçekleşecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.

calendar 27 Haziran 2025 16:06
Gazi Koşusu, 99. kez gerçekleşecek
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla 1927 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 99'uncu kez start almaya hazırlanıyor.

29 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek koşu Kanal D, Tay TV ve Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

TÜRK ATÇILIĞININ ZİRVE YARIŞI

Gazi Koşusu, Türk atçılığının en prestijli yarışı olarak kabul ediliyor. 3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği yarış, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuluyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen bu zorlu mücadele, Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda yarış severin ilgisini çekiyor. At sahipleri ve jokeyler de bu yarışa katılmayı ve burada finişi ilk sırada görmeyi kariyerlerinin zirve noktası olarak kabul ediyor.


HEYECAN KANAL D'DE

Dünyanın en prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99'uncu kez düzenlenecek. 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17:15'te start alacak yarış, Kanal D, D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.

COŞKU DORUĞA ÇIKACAK

Yarış öncesi yayınlarla yarış coşkusu doruğa çıkacak. 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar günü at yarışlarının fenomen programı "Son Düzlük" te safkanların son form durumları, detaylı analizler, özel haberler yer alacak. Spor, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatının önemli isimleriyle renklenecek yayınlarda yarış sonrasında da röportajlar gerçekleştirilecek.

İLK YARIŞI ATATÜRK DE İZLEDİ

Tarih, spor ve kültürün iç içe geçtiği bir şölen niteliği taşıyan Gazi Koşusu, ilk kez 1927'de düzenlendi. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman'ın kazandığı Ankara'daki ilk yarışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk de takip etti. Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu en fazla kazanan jokey, 9 zafer ile Mümin Çılgın oldu. Koşuyu, geçen yıl Dragon Flame, jokeyi Akın Sözen ile kazandı.


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