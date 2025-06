Gazi Koşusu, 99. kez gerçekleşecek

TÜRK ATÇILIĞININ ZİRVE YARIŞI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla 1927 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 99'uncu kez start almaya hazırlanıyor.29 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek koşu Kanal D, Tay TV ve Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.Gazi Koşusu, Türk atçılığının en prestijli yarışı olarak kabul ediliyor. 3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği yarış, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuluyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen bu zorlu mücadele, Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda yarış severin ilgisini çekiyor. At sahipleri ve jokeyler de bu yarışa katılmayı ve burada finişi ilk sırada görmeyi kariyerlerinin zirve noktası olarak kabul ediyor.Dünyanın en prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99'uncu kez düzenlenecek. 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17:15'te start alacak yarış, Kanal D, D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.Yarış öncesi yayınlarla yarış coşkusu doruğa çıkacak. 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar günü at yarışlarının fenomen programı "Son Düzlük" te safkanların son form durumları, detaylı analizler, özel haberler yer alacak. Spor, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatının önemli isimleriyle renklenecek yayınlarda yarış sonrasında da röportajlar gerçekleştirilecek.Tarih, spor ve kültürün iç içe geçtiği bir şölen niteliği taşıyan Gazi Koşusu, ilk kez 1927'de düzenlendi. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman'ın kazandığı Ankara'daki ilk yarışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk de takip etti. Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu en fazla kazanan jokey, 9 zafer ile Mümin Çılgın oldu. Koşuyu, geçen yıl Dragon Flame, jokeyi Akın Sözen ile kazandı.