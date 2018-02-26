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Gattuso: "Miğferlerimizi takıp savaşmalıyız"

Serie A'da Roma'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso: 'Miğferlerimizi takıp savaşmalıyız'
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26 Şubat 2018 03:50
Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Roma'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

"ÇOK ACI ÇEKTİK"

İkinci yarıda iyi oynadıklarını vurgulayan Gattuso, "İlk yarıda çok acı çektik. Roma'nın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ve bunun için çok mücadele etmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

"KARARLILIK VE TAKIM ÇALIŞMASI"

Milan'ın 12 maçtır mağlup olmamasına değinen Gattuso, "Bu sezon daha iyi yerlerde olabilirdik. Bu ekip başarı elde etmeye başladı ancak bu kararlılık ve takım çalışmasıyla oluyor" dedi.

ARSENAL YORUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile eşleşmelerini değerlendiren İtalyan teknik adam, "Çarşamba günü İtalya Kupası'nda önemli maça çıkacağız. Sonrasında Inter ile oynayacağız. Arsenal'i daha sonra düşünebiliriz. Bugün Arsenal kaybetti ancak biz Manchester City değiliz. Miğferlerimizi takıp savaşmalıyız" şeklinde konuştu.

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