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Gasol, LeBron'a yanıt verdi: "O kupayı almış olması gereken biri varsa, o da Allen'dı"

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, takım arkadaşı LeBron James'in 'Yılın Savunmacısı ödülüm Marc'ta' yorumuna yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, takım arkadaşı LeBron James'in 'Yılın Savunmacısı ödülüm Marc'ta' yorumuna yanıt verdi.

LeBron, son yıllarda birkaç kez Gasol yerine 2013 sezonunun Yılın Savunmacısı ödülünü kazanması gerektiğini söylemişti.

LeBron, Lakers bu ölü sezonda Gasol ile anlaşma imzaladıktan sonra bile bu ifadesini yinelemiş olsa da, İspanyol oyuncu, ödülün o yıl yine Grizzlies'de kalmış olması gerektiğine inandığını söyledi:

"Kupanın 2013'te Grizzlies'de kalmış olması gerektiğine inanıyorum. O kupayı hak eden takımın Grizzlies olduğunu düşünüyorum. Nedense beni seçtiler. Bana göre, ödülü almış olması gereken biri varsa, o da Tony Allen'dı.

Aynı zamanda o yıl birinci savunma beşine de seçilmiş olmam gerektiğine inanıyorum. Ama seçilmemiştim ve umurumda değil. Biz (LeBron'la) isterse buna gülüp geçebiliriz. Zaten isterse bu yıl bu ödülü kazanabileceğinden de eminim."

Memphis 2012-13 sezonunda ligdeki en iyi savunma ekibi olduğu için, üç Grizzlies oyuncusu o sene savunma beşlerine seçilmişti.


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