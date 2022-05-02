Gary Medel'den emeklilik itirafı: 'Bırakmayı düşündüm'

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Gary Medel, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"ŞU ANDA İYİ HİSSEDİYORUM"



Kariyerine Serie A'da devam etmek istediğini söyleyen Medel, "Eşimle ve çocuklarla konuştuk, bu bir aile kararı. Bologna'da bir süre daha kalmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Buradaki insanlar beni seviyor. Bunun yanında 34 yaşında olmama rağmen, kendimi iyi, güçlü hissediyorum ve takıma katkı yapabileceğini düşünüyorum." dedi.



"KÖTÜ ZAMANLAR GEÇİRDİM"



Geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, futbolu bırakmayı düşündüğünü belirterek, "Kötü zamanlar geçirdim ve her şeyi bırakmayı düşündüm. O kötü zamanlarda Şili'ye dönmeyi ve futbolu bırakmayı düşündüm" açıklamasında bulundu.



"FUTBOLU BIRAKMAK ÜZEREYDİM"



"Futbolu bırakmak üzereydim" diyen 34 yaşındaki futbolcu, "Üç kez sakatlık yaşadım. 2021 yılında toplamda 8 ay sahada kalabildim. İşte o zamanlar kariyerimi bitirmeyi düşündüm... Ailem ve arkadaşlarım yanımdaydı, daha sonra Dünya Kupası için elemelerin ortasında olduğumuzu hatırladım ve bir Dünya Kupası'nda daha oynamak istedim" diye konuştu.



Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Medel, "Futbolun benim işim olduğunu düşündüm ve bana bir şans daha vermesi gerektiğine karar verdim ve istediğim oldu. Şu an iyi kendimi iyi ve rekabetçi hissediyorum. Avrupa'da üst düzeyde futbola devam etmek istiyorum. Bu nedenle Bologna ile kontrat için konuşmaya karar verdim. Kulübün de beni sevdiğini hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYDİ



Bologna ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gary Medel, kariyerinde 2017-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.





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