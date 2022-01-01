Garnett: "Yük yönetimi yapsam, bugün halen oynardım!"

Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett, geçmişte kariyerinde 'yük yönetimi' metodunu uygulamış olması durumunda, bugün hala oynuyor olabileceğini iddia etti.



Günümüz NBA'inde yük yönetimi normal kabul ediliyor ve ara vermeye ihtiyacı olduğunu hisseden yıldız oyuncular, vücutlarını playofflar ve sonrası için korumak amacıyla bir veya iki maçı oynamayabiliyorlar.



The Athletic'ten Jared Wise ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Garnett, yük yönetimini kariyerine dahil etmiş olsaydı daha uzun süre oynayabileceğini açıkladı:



"O zamanlar yük yönetimi olsaydı, hala oynuyor olurdum. Doc Rivers'ı dinlemeliydim. Dik kafalı bir adamım işte, Boğa burcu olduğum da buradan belli oluyor."



NBA'den emekli olmadan önceki 21 yıl içinde Garnett, 14 sezon boyunca normal sezonun %80'inden fazlasında forma giymiş, 75 maç barajını 11 kez, 80 maç barajını ise sekiz kez geçmişti. KG ayrıca, kariyerinde 143 playoff maçı da oynamıştı.



