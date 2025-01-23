Garland'ın eli titredi, Alperen'li Houston kazandı!

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double performansı gösterdiği maçta Doğu lideri Cleveland Cavaliers'ı 109-108 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Garland'ın eli titredi, Alperen'li Houston kazandı!
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23 Ocak 2025 09:53
Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double performansı gösterdiği maçta Doğu lideri Cleveland Cavaliers'ı 109-108 mağlup etti.

Rockets forveti Tari Eason, bitime 2,8 saniye kala üçlük denemesinde bulunan Cavs guardı Darius Garland'a bu sırada faul yaptı. Sezonda %90 serbest atış isabetiyle oynayan Garland, sürpriz bir şekilde üç serbest atıştan ikisini sayıya çeviremeyince, Houston ekibi sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 

Garland'ın çizgiye gitmesinden sadece saniyeler önce, maçı 18 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle tamamlayan Alperen, Cavs pivotu Jarrett Allen'ın yaptığı faulden kaynaklanan iki kritik serbest atışı da sayıya çevirerek, takımına önemli anda üstünlük sağladı.

Garland yenilgide 26 sayıyla takımının en skoreri olurken, Donovan Mitchell 19 sayıyla, Ty Jerome 18 sayıyla, Allen ise 17 sayı ve 13 ribaundla oynadı.

Rockets'ta Fred VanVleet 26 sayıyla oynadı. Amen Thompson 16 sayı ve 16 ribaundlık double-double performansı sergilerken, Cam Whitmoe 16 sayı kaydetti.

Gecenin diğer sonuçları:

Pistons 114-104 Hawks
Suns 108-84 Nets
Timberwolves 115-114 Mavericks
Hornets 120-132 Grizzlies
Jazz 114-123 Thunder
Warriors 117-123 Kings
Celtics 117-113 Clippers

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