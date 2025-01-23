90% FT SHOOTER DARIUS GARLAND MISSES BACK-TO-BACK FREE THROWS WITH A CHANCE TO WIN IT 😱



ROCKETS SURVIVE 😮 pic.twitter.com/vinQr70jck



— SportsCenter (@SportsCenter) January 23, 2025

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double performansı gösterdiği maçta Doğu lideri Cleveland Cavaliers'ı 109-108 mağlup etti.Rockets forveti Tari Eason, bitimekala üçlük denemesinde bulunan Cavs guardı Darius Garland'a bu sırada faul yaptı. Sezondaoynayan Garland, sürpriz bir şekilde üç serbest atıştanHouston ekibi sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Garland'ın çizgiye gitmesinden sadece saniyeler önce, maçı 18 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle tamamlayan Alperen, Cavs pivotu Jarrett Allen'ın yaptığı faulden kaynaklanan iki kritik serbest atışı da sayıya çevirerek, takımına önemli anda üstünlük sağladı.Garland yenilgide 26 sayıyla takımının en skoreri olurken, Donovan Mitchell 19 sayıyla, Ty Jerome 18 sayıyla, Allen ise 17 sayı ve 13 ribaundla oynadı.Rockets'ta Fred VanVleet 26 sayıyla oynadı. Amen Thompson 16 sayı ve 16 ribaundlık double-double performansı sergilerken, Cam Whitmoe 16 sayı kaydetti.-104 Hawks-84 Nets-114 Mavericks-132 GrizzliesJazz 114--123 Kings-113 Clippers