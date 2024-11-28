Cleveland Cavaliers guardı Darius Garland'ın, takıma hücumda daha merkezi bir rol istediğini açıkça ilettiği iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, geçtiğimiz yaz Garland'ın "köşede top beklemekten memnun olmadığını açıkça belirttiğini" aktardı. Önceki sezon Cavaliers hücumunun daha çok yardımcı bir parçası haline gelmiş olan Garland, bu süreçte Donovan Mitchell'ın daha büyük bir rol üstlenmesine yol açmıştı.



Cavaliers sezonunun sonunda, Mitchell'ın takımla kontratını uzatması durumunda Garland'ın takasını talep edebileceğine dair bir rapor ortaya çıkmıştı.



Cavaliers bunun yerine JB Bickerstaff ile yollarını ayırmış ve bir takas yapmaktansa, mevcut çekirdek kadrosunu en üst düzeye çıkarma umuduyla Kenny Atkinson'ı işe almıştı.



Garland bu sezon dakika başına, 2021-22 sezonundaki All-Star yılında olduğundan daha yüksek bir seviyede üretim yapıyor (100 pozisyonda 29,7 sayı ve 11,8 asiste kıyasla, 31,6 sayı ve 10,8 asist).



