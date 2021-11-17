Galliani: "Balotelli, Ballon d'Or adayı olacaktı"

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da oynayan Mario Balotelli için, İtalya'dan flaş yorumlar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galliani: 'Balotelli, Ballon d'Or adayı olacaktı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 16:16
Monza'da CEO'luk görevini yürüten Adriano Galliani, eski oyuncusu Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.

Galliani, "Balotelli'yi her zaman çok sevdim. Onun şimdiye kadar çok, çok daha fazlasını yapmasını gerekiyordu. Bu konuda çok üzgünüm" dedi.

"BALLON D'OR ADAYI OLACAKTI"

İtalyan oyuncunun çok teknik olduğunu kaydeden Galliani, "Kariyeri boyunca, Ballon d'Or adaylarından biri olacaktı. Onun kafasında bir şey var. Kapasitesi ve tekniği göz önüne alındığında şimdiye kadar çok az şey yaptı" ifadelerini kullandı.

2020/2021 sezonunda Monza'da forma giyen Balotelli, yaz transfer döneminde ise Adana Demirspor'a imza attı.

5 GOL, 2 ASİST

Adana Demirspor ile Süper Lig'de 12 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu




 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.