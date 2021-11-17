Galliani: 'Balotelli, Ballon d'Or adayı olacaktı'

"BALLON D'OR ADAYI OLACAKTI"

5 GOL, 2 ASİST

Monza'da CEO'luk görevini yürüten Adriano Galliani, eski oyuncusu Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.Galliani, "Balotelli'yi her zaman çok sevdim. Onun şimdiye kadar çok, çok daha fazlasını yapmasını gerekiyordu. Bu konuda çok üzgünüm" dedi.İtalyan oyuncunun çok teknik olduğunu kaydeden Galliani, "Kariyeri boyunca, Ballon d'Or adaylarından biri olacaktı. Onun kafasında bir şey var. Kapasitesi ve tekniği göz önüne alındığında şimdiye kadar çok az şey yaptı" ifadelerini kullandı.2020/2021 sezonunda Monza'da forma giyen Balotelli, yaz transfer döneminde ise Adana Demirspor'a imza attı.Adana Demirspor ile Süper Lig'de 12 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu