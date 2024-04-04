Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe tepkisi: "Cevap sahada!"

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri üzerine maçlara daha fazla odaklanmaya başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe tepkisi: 'Cevap sahada!'
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04 Nisan 2024 10:36
Fenerbahçe'nin; Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'u da hedef alan açıklamalar, Galatasaraylı futbolcuları kenetledi.

"Saha dışındaki olumsuzluklara cevabı saha içinde vermeliyiz" kararı alındı.

Icardi, Hatay maçında attığı golün sevinç gösterisinde "Rahat uyuyoruz" hareketi yaparken karşılaşma sonrası "Bilge bir ihtiyar hakkında kötü konuşmanın kendi özgüveninizi yükseltmeye çalışmanın beceriksizce bir yolu olduğunu söyler. Kıskançlığı nihati iltifat haline getirmek." mesajını paylaştı.

OKAN BURUK: "BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un Hatay maçı öncesi takıma yaptığı konuşma: "Rakip takımın başkanı kendi taraftarlarını uyutmak için herkesi tehdit ediyor. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Çıkacağız, oynayacağız ve kazanacağız."



 

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