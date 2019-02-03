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Galatasaray'ın rakibi Benfica derbide kazandı

Galatasaray'ın rakibi Benfica, Lizbon derbisinde Sporting ile karşı karşıya geldi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın rakibi Benfica derbide kazandı
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03 Şubat 2019 22:37
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Ligi'ndeki dev derbide deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Jose Arvelade Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 4-2'lik skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Seferovic, 36. dakikada Joao Felix, 46. dakikada Ruben Dias ve 73. dakikada penaltıdan Pizzi kaydetti. Sporting'in gollerini ise 43. dakikada Bruno Fernandes ve 89. dakikada penaltıdan Bas Dost attı. Benfica'da kaleci Vlachodimos, 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica üst üste 5. galibiyetini aldı ve 47 puana yükseldi. Sporting ise 3 maç sonra yenildi ve 39 puanda kaldı.

Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Benfica evinde Nacional'ı konuk edecekken, Sporting deplasmanda Feirense ile karşılaşacak.

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