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Galatasaray'ın kader günleri: 20 gün, 7 maç!

Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, 20 gün içinde 3 kulvarda 7 maça çıkacak. Sadece lige konsantre olan lider Başakşehir ise aynı dönemde biri deplasman sadece 3 maç oynayacak.

Kaynak: Fotomaç
Galatasaray'ın kader günleri: 20 gün, 7 maç!
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05 Şubat 2019 10:45
Alanya beraberliği ile şubat ayına kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ı devamında da zorlu bir periyot bekliyor.

Çarşamba günü Hatayspor maçıyla başlayacak seri ile birlikte sarı-kırmızılılar 20 gün içerisinde 7 maça çıkacak. Şubat ayının ilk maçına cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkan ve puan kaybı yaşayan Cimbom bu ay 3 günde bir maç oynayacak.

3 kulvarda ayakta kalma mücadelesi verecek olan Aslan, Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile iki karşılaşmaya çıkacak.

İLK SINAVINI GEÇTİ

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Hatay ile iki maç yapacak. Süper Lig'de ise Trabzon, Kasımpaşa (D) ve Akhisar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Başakşehir'in ise Şubat ayında sadece 4 maçı bulunuyor. Akhisar ile olan ilk sınavını başarıyla geçen Başakşehir geri kalan haftalarda Erzurumspor, Antalyaspor (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak.



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