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Galatasaray'ın gençlerinden Fatih Terim'e övgüler: ''O bir efsane''

Galatasaray'ın genç yetenekleri Yunus Akgün ve Celil Yüksel, İsviçre'nin Zürih kentinde sürdürülen yeni sezon hazırlıkları sırasında basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın gençlerinden Fatih Terim'e övgüler: ''O bir efsane''
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11 Temmuz 2018 19:50
Galatasaray'ın İsviçre kampına katılan genç oyunculardan Celil Yüksel ve Yunus Akgün, A takımla çalışmanın önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların, akşam idmanından önce yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yer aldı.

Futbolculardan Celil Yüksel, teknik direktör Fatih Terim'in kendisini kampa çağırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kendisini geliştirmek için çok çalıştığını vurgulayan Celil, "Fatih hoca bizi kampa çağırdı, biz de kendimizi ispatlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Fatin Terim çok iyi bir teknik direktör, bir efsane. Fatih hocanın gelişiyle öz güvenimiz yerine geldi. Sezonun en kritik bölümünde bizi aldı ve çok tecrübelendik. Onların taktiklerini, toplantılarını gördük. Bu sene daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Her geçen gün Fatih Terim bize çok şey katıyor. Fatih Terim ile çalışıyor olduğumuz için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün ise Fatih Terim'in gençler için büyük şans olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde kampa gelirsek diye hazır olmamız gerektiğini biliyorduk. Bu kamp bizim için deneyim. İnşallah bu deneyimi tecrübeye çeviririz. İlk hedefimiz tabii ki ilk maçta şans bulmak ve oynamak. Bunun için de kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Çok çalışıyor ve kendimizi ispatlamak istiyoruz. Altyapıdaki oyuncuların hayali A takımda oynamak. İnşallah bu hayali gerçekleştiririz."

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