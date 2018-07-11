Galatasaray'ın gençlerinden Fatih Terim'e övgüler: ''O bir efsane''

kampına katılan genç oyunculardanve, A takımla çalışmanın önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.Sarı-kırmızılı futbolcuların, akşam idmanından önce yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yer aldı.Futbolculardan Celil Yüksel, teknik direktör Fatih Terim'in kendisini kampa çağırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.Kendisini geliştirmek için çok çalıştığını vurgulayan Celil,ifadelerini kullandı.Yunus Akgün ise Fatih Terim'in gençler için büyük şans olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: