Galatasaray'ın Etebo'dan minimum zarar hedefi

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz kulübü Stoke City'den kiraladığı orta saha oyuncusu Etebo, şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Kötü performansının yanı sıra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle de bir türlü istikrar sağlayamayan Nijeryalı futbolcu, gözden çıkarıldı. Etebo'nun yerine daha faydalı takviyeler yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Stoke City ile görüşüp kiralama kontratını en maliyetsiz şekilde feshetmeyi hedefleyen Galatasaray Yönetimi, oyuncunun da şu ana kadarki alacaklarını ödeyip, bundan sonraki hakedişlerinden vazgeçmesini istiyor.Sarı-Kırmızılı kulüp, kiralama ücreti olarak Stoke City'ye 675 bin Euro, oyuncuyu da 1 sezonluk 1.2 milyon Euro garanti ücret veriyor. Ayrılık gerçekleşirse, bu maaş bütçesinin, diğer takviyeler için kullanılması düşünülüyor. Bu arada sakatlık sebebiyle takımdan ayrı olan Etebo'nun tedavisine Florya'da devam edildi. Genç orta saha oyuncusunun bir süre daha takımdan ayrı kalacağı belirtiliyor.