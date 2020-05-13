Galatasaray'dan Soma mesajı

Galatasaray Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.
Sarı-kırmızılı kulüp Twitter hesabından "6 yıl önce bugün Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajına yer verdi.
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Sarı-kırmızılı kulüp Twitter hesabından "6 yıl önce bugün Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajına yer verdi.
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