Galatasaray'dan kaleci sürprizi; Tarık Çetin

Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, yedek kaleci konusunda atağa geçti. İşte listedeki sürpriz isim... .

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan kaleci sürprizi; Tarık Çetin
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24 Mart 2021 08:26
Süper Lig'de 31. haftanın sonunda lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatılmıştı. Yedek kaleci arayan Galatasaray'ın gündeminde dikkat çeken bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da üçüncü kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayan Galatasaray'ın radarına Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin takıldı.

Fenerbahçe altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki kaleci, serbest kalması halinde Galatasaray devreye girecek.





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