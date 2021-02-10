Galatasaray'da Yedlin ilk kez 11'de!

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, ilk kez ilk 11'de şans buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Yedlin ilk kez 11'de!
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10 Şubat 2021 21:37
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, takımda ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

Ara transfer sezonunun son gününde kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı 4 gün önceki Fenerbahçe derbisinde giydi. Derbiye yedek başlayarak 82. dakikada oyuna dahil olan Yedlin, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de mücadele etti.



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