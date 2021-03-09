Galatasaray'da tarihi anlaşma

Galatasaray ile Enerjisa arasında gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı.



MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI



"Rasim Öztekin'e Galatasaray'da bir veda töreni yapmak istiyoruz. Rasim Öztekin deyince herkesin yüzü gülümserdi. Çok severdim. Kendi konuşmamı dahi ikinci kez seyretmem, dinlemem ama Pardon filmini tekrar tekrar izlerim."



BİZ VEFALI BİR TOPLUMUZ



"Çatıyı etkiler mi, güneşi çime verir mi? Statik ve stabil olan alana GES yapılıyor. Ayrıca çatı olayını geçmiş yönetimlerimiz, bu arada bu stadı yapan ve bize olumlu değer katan bütün geçmiş yönetimlerine, çivi çakana, bu hale getiren herkese tek tek teşekkür ederim. Biz nankör değiliz. Vefalı bir toplumuz."



GALATASARAY NE KAZANACAK?



25 yıllık bir ömürde tüm masrafları, giderleri, 25 yılda 100 milyonun üzerinde gelir getirecek. 20 milyon TL'lik masrafları da EnerjiSa karşılıyor. Panelleri de bize devretecek. Bizim malımız olacak. Böylesi bir şeyi daha iyi yapacak olan varsa... Onlar o kadar gönüldaşlar ki... Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz.



YUSUF GÜNAY'IN AÇIKLAMALARI



"90'lı yıllarda ülkede bir dizi ekonomik krizler yaşandı. 2000'lerin başında ise ekonominin yönetimi için EPDK, BDDK gibi kurumlar getirdi. EPDK'nın kurucu başkanlığına ise ben atandım. Araştırdım, bütün ülkeler kendi milli projelerini oluştururken biz Türkiye olarak ithalata dayalı projeler üretmişiz. Biz de EPDK olarak yerli ve yenilebilir projeler ürettik. Bugün Türkiye, Avrupa'da bu konuda önemli bir noktadadır. Hep bunu Galatasaray'da hayal etmiştim, yerli ve yenilebilir bir enerji. Özhan Canaydın döneminde bunun için çalışmıştık. Galatasaray'ın derbini kendine dert edinmiş başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim olarak bunu el birliğiyle yaptık. Bu hayalim el birliğiyle gerçekleşti."



ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLDU



"GES, hakikaten Galatasaray'a yakışır. Dünyanın en büyük stadyumda bulunan GES santrali olacak. Atıl durumda olan 40 bin metrekarelik alanı EnerjiSA 10 yıl işletiyor, 10 yıl sonra bize geçiyor. Santral kurulur kurulmaz mülkiyeti de Galatasaray'a devrediliyor. Bu yeşil enerji ve yerli bir üretim kaynağı. 100 milyar kwh enerji üretecek, 100 milyonun üzerinde gelir getirecek. Örnek ve güzel bir çalışma oldu. Atıl kapasiteyi ekonomiye, bu ülkenin yararına kullanılmış oldu EnerjiSA ile birlikte."



Ersin Esentürk, EnerjiSA Perakende Satış Müdürü



Galatasaray ile EnerjiSA arasında sponsorluk değil anlaşma var. 10 yıl boyunca üretilen elektirik için Galatasaray para ödeyecek. Bu kompleksin 7 milyon saat tüketimi var. Yüzde 60'ı buradan karşılanacak. Üretilen enerjinin fazlası şebekeye satılacak. 10. yıl sonunda zaten tamamen tüm işletme, her şey Galatasaray'a kalıyor. Biz işin içerisinde çıkıyoruz.



Yusuf Günay: Yıllık tüketimimiz 7 milyon kw saat bu kompleksin tüketimi var. Bunun yüzde 63'ü GES tarafından üretilecek. Yüzde 63'lük elektrik ihtiyacımızı bu kaynaktan sağlamış olacağız.



