3 milyon 575 bin Euro

Fernando

Muslera

1 milyon 750 bin Euro

Emre

Akbaba

yüzde

30'a yakın indirim

EMRE AKBABA'YA ÖDEMELER TÜRK LİRASI İLE

2.2 milyon Euro

1.5 milyon

Euro

Koronavirüs tedbirleri kapsamında A takım bütçesini düşürme kararı alan Galatasaray yönetimi, futbolcularından maddi fedakârlık bekliyor.Yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, üç yıldız oyuncusu için ortak hareket etme kararı aldı. İşte detaylar:ile takımda en fazla kazanan 3. isim olanveile yerlilerde tavan ücreti alan'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Terim'in uzun vadeli planlamasında kadronun temel taşını oluşturan Muslera ve Emre'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunulacak ancak iki oyuncudan da garanti paralarındayapmaları istenecek.En az 3 yıl daha kaleyi koruyacağı düşünülen Uruguaylı 1 numaranın ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek, Emre Akbaba'ya ise TL üzerinden ödeme yapılacak. Muslera ve Emre gibi Ryan Donk da ücretini indirmesi halinde yeni sözleşme imzalayacak. Bu sezonkazanan Donk'a önerilecek rakam'yu geçmeyecek. Hollandalı savunmacının takımda kalması bekleniyor.