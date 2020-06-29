Galatasaray'da Lemina ve Linnes sakatlandı

Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes, Başakşehir maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Lemina ve Linnes sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2020 22:15
Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıktı. 

Sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu oyuncusu, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Lemina'nın oyundan çıkarken kendi yedek kulübesine yönelik bir şeyler söylemesi dikkati çekti. 

Linnes ise sol dizinden yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mario Lemina'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram, Linnes'in yerine ise 79. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için