Galatasaray'da Lemina ve Linnes sakatlandı

Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıktı.



Sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu oyuncusu, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Lemina'nın oyundan çıkarken kendi yedek kulübesine yönelik bir şeyler söylemesi dikkati çekti.



Linnes ise sol dizinden yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Mario Lemina'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram, Linnes'in yerine ise 79. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.



