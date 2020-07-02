Galatasaray'da en büyük problem Mbaye Diagne!

Galatasaray'a geri dönecek olan Mbaye Diagne için çözüm aranıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da en büyük problem Mbaye Diagne!
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02 Temmuz 2020 13:36
Galatasaray'a bonuslarla birlikte 13 milyon euro karşılığında transfer olan ve yıllık 2.35 milyon euro net ücret kazanan Mbaye Diagne, disiplinsiz tavırları sebebiyle Brugge'de kadro dışı kalmıştı.

Yaklaşık 8 aydır futboldan uzak olan Senegalli hiçbir kulüp transfer etmeye sıcak bakmıyor.

Diagne'nin yeniden Galatasaray forması giymesi zor görünüyor ve iki tarafı memnun edecek çözüm aranıyor. Ayrıca yine kadroda düşünülmeyen Babel'in de 2 yıllık anlaşması var.



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