"Galatasaray'da bu mücadele kabul edilemez"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Aliağa Petkim maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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'Galatasaray'da bu mücadele kabul edilemez'
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10 Şubat 2021 21:31
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkim Spor'a yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ekrem Memnun'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynadık. Çok kırılgan bir yapımız var. Galatasaray Basketbol Takımı sahada bu şekilde mücadele edemez, bu şekilde oynayamaz. Yenmek yenilmek her zaman olur; ama bu oyun, bu mücadele kimse için kabul edilemez. Galatasaray Spor Kulübü bunun gereğini, oturup konuşup yapacaktır. Bu durum böyle sürmeyecek. Bir tek bunu söyleyebiliriz."



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