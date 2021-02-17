Galatasaray'da biten kontratlar masada!

Galatasaray'da 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Öncelik Muslera ve Belhanda'ya verildi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da biten kontratlar masada!
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17 Şubat 2021 11:19
Galatasaray, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan gözler sözleşmesi bitecek 14 futbolcuya çevrildi.

Muslera, Donk, Ömer, Linnes, Şener, Emre Taşdemir, Belhanda ve Emre Akbaba ile Arda Turan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kiralık futbolculardan Saracchi, Gedson, Etebo, Onyekuru ve Halil de hazirana kadar kulüpte kalacak.

Muslera ve Belhanda'ya öncelik verildi ve indirimli yeni sözleşme yapılacak. Arda, Donk, Onyekuru'nun kalmasına kesin gözle bakılıyor. Diğer isimlerin durumu farklı.

LINNES VE ŞENER YOLCU

Sağ beke Omar ve Yedlin'i alan Aslan, Şener ve Linnes ile yolları ayıracak.

Düşük maaşlı Ömer ve Taşdemir'le devam edilecek. Akbaba'da ise indirim yapılacak. Saracchi, Gedson ve  Halil Dervişoğlu'nun kulüpleriyle kiralama için tekrar görüşülecek.

Etebo'nun ise yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor. 



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