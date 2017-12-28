Galatasaray'da başkan adaylığı için son saat; Cuma: 18.00

Galatasaray Kulübünde 13 Ocak'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, ilgili belge ve listelerini Cuma günü teslim etmeleri gerekiyor.Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün 61. maddesinde belirtilen tüm belgeleri Cuma günü saat 18.00'e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.Belirtilen zamana kadar listelerini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağı kaydedildi.